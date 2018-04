Landespolizeidirektion / LPD-EF: +++ #Speedmarathon2018: Für eure ...

LPD-EF: +++ #Speedmarathon2018: Für eure Sicherheit! +++

Thüringen - Die Unfallstatistiken zeigen es leider immer wieder: Überhöhte Geschwindigkeit ist die Unfallursache Nummer 1. Deshalb findet morgen der sechste europaweite Speedmarathon statt. An diesem Tag soll das Bewusstsein geschärft werden, dass Raserei für alle Verkehrsteilnehmer gefährlich ist.

Morgen ab 6 Uhr werden thüringenweit an über 100 Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier vorab die Messstelle:

Autobahnpolizei BAB 9, Richtung Berlin, km 223,5 BAB 9, Richtung München, km 184,5 BAB 9, Richtung Berlin, km 187,0 BAB 4, Richtung Dresden, km 176,38

BAB 4, Richtung Dresden, km 223,5 BAB 71, Richtung Schweinfurt, km 112,1 BAB 71, Richtung Schweinfurt, km 75,4 Autobahnen 4, 9, 38 und 71 mobil mit Videowagen

Landespolizeiinspektion Erfurt Erfurt, Konrad-Adenauer-Straße Erfurt, Hannoversche Straße Erfurt, Juri-Gagarin-Ring Erfurt, Nordhäuser Straße Sömmerda, Leubinger Straße Haßleben, Am Sandwurf Erfurt, Eisenacher Straße Erfurt, Wilhelm-Busch-Straße

Landespolizeiinspektion Gera B92, Ortslage Gommla Weida, Bahnhofstraße Bad Köstritz, Werner-Sylten-Straße Ronneburg/Ortsteil Raitzhain, Hauptstraße Pölzig, Hauptstraße Großenstein, Ortsdurchfahrt Altenburg, Zeitzer Straße B 93, Treben B 92, Hohenölsen-Gommla Bundes- und Landesstraßen mobil mit Videowagen

Landespolizeiinspektion Gotha Thal, B 88 Eisenach, Stadtgebiet Günthersleben-Wechmar, Burgenlandallee Hohenkirchen, Hauptstraße Manebach, Schleusinger Straße Möhrenbach, Großbreitenbacher Straße Stadtilm, Weimarische Str. B 176, Döllstädt B 7, Creuzburg B 7, Gamstädt B 88, Roda

Landespolizeiinspektion Jena Eisenberg, Jenaer Straße Hermsdorf, Erich-Weinert-Straße Tannroda, Ortsausgang, B87 Berlstedt, Hauptstraße, L1055

Landespolizeiinspektion Nordhausen Nordhausen, Hauptstraße Nohra, L 1034, Ortsdurchfahrt Nordhausen/Krimderode, Harzstraße Teistungen, innerorts Bodenrode, Schule Heiligenstadt, L 1005, Leineberg Berlingerode, in Richtung Günterode (Schule) Bischofferode, Schule und Ortsdurchfahrt Leinefelde, An der Schwellenbeize Uder, Straße der Einheit L 1009, Heiligenstadt-Günterode Ilfeld, B4, Ortsdurchfahrt Kallmerode, B 247, Ortsdurchfahrt Greußen, B4, Ortsdurchfahrt & innerorts Gemeinde Kyffhäuserland Bad Tennstedt, Steinweg Oberdorla, Mühlhäuser Straße Seebach, Bahnübergang Mühlhausen, Wahnfrieder Landstraße

Landespolizeiinspektion Saalfeld Rudolstadt, Jenaische Straße Rudolstadt, Schaalaer Chaussee Bad Blankenburg, Wirbacher Straße Bad Blankenburg, Königseer Straße Beulwitz, K 183 Saalfeld, Kulmbacher Straße Oberköditz, B 88, in Richtung Unterköditz Rottenbach, B 88, Rudolstädter Straße Saalfeld, Unterwirbacher Straße Tanna, Bahnhofstraße Zollgrün, Ortsstraße Schleiz, Oettersdorfer Straße, L 3002,ortsauswärts Pößneck, Karl-Marx-Straße Neustadt/Orla, Goethestraße Neustadt/Orla, Rodaer Straße Bad Lobenstein, Karl-Marx-Straße Bad Lobenstein, Hirschberger Straße Bad Lobenstein, Straße der Jugend Moderwitz, in Richtung Neustadt/Orla, L 1077 Neustadt/Orla, Triptiser Straße Rockendorf, B 281 Sonneberg, Ernst-Moritz-Arndt-Straße Neuhaus-Schierschnitz, Sonneberger Straße Heinersdorf, Welitscher Straße Judenbach, Alte Handelsstraße Schalkau, Bahnhofstraße Lauscha, Wiesleinsmühle Neuhaus am Rennweg, Sonneberger Straße B 281, Ortsumgehung Neustadt/Orla B 281, Ortsumgehung, Unterwellenborn

Landespolizeiinspektion Suhl Wasungen-Walldorf, B 19 Schleusingen, Eisfelder Straße Bad Salzungen, Hersfelder Straße Suhl Dietzhausen, Hauptstraße Suhl, Meininger Straße Bermbach, Hauptstraße Suhl, An der Hasel Meiningen, Mauergasse Meiningen, Schillerstraße Floh, Gothaer Straße Winne, Hauptstraße Herpf, Stepfershäuser Straße Schmalkalden, Renthofstraße Wasungen, Meininger Straße Rohr, Meininger Straße Meiningen, Marienstraße Sünna, B 84 Bürden, Am Ruderteich Hildburghausen, Birkenfelder Straße Hinternah, Waldauer Straße Hildburghausen, Clara-Zetkin-Straße/Coburger Straße

