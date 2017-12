Landespolizeidirektion / LPD-EF: Suche nach Kleinkind in Bachlauf Piesau

LPD-EF: Suche nach Kleinkind in Bachlauf Piesau

Erfurt - Am Montag, den 25.12.2017, gegen 10:50 Uhr, fiel ein dreijähriges Mädchen in Lichte, Saalfeld-Rudolstadt, in einen Bachlauf. Es wurden sofort umfassende Suchmaßnahmen, unter Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei und den Angehörigen eingeleiet. Nach ca. 20 Minuten barg ein Beanter der Bundespolizei das Kind schwer verletzt aus dem kalten Wasser. Es musste reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gefolgen werden. Der Gesundheitszustand des Kindes ist weiterhin kritisch.

