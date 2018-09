Landespolizeidirektion / LPD-EF: Tag der offenen Tür der ...

LPD-EF: Tag der offenen Tür der Bereitschaftspolizei in Erfurt

Erfurt - Am Samstag, dem 8. September 2018, lädt die Bereitschaftspolizei Thüringen zu ihrem Tag der offenen Tür in die Kranichfelder Straße 1 ein. In der Zeit von 10:00 - 16:00 Uhr erwarten die Besucher interessante und vielseitige Vorführungen des Personals und der Technik, sowie jede Menge Unterhaltung für die jüngeren Gäste. Der Einlass beginnt ab 09:30 Uhr.

