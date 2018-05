Landespolizeidirektion / LPD-EF: Tödlicher Fahrradunfall

LPD-EF: Tödlicher Fahrradunfall

Bad Berka - Eine 70-jährige Radfahrerin aus Bad Berka befuhr am 26.05.2018 gegen 17.30 Uhr den Verbindungsweg vom Paulinenturm nach Hetschgburg. Auf der abschüssigen Straße kam die Frau von der Fahrbahn ab und stürzte. Sie erlag an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Zeugen die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Weimar, unter der Rufnummer 03643 8820.

