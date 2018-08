Landespolizeidirektion / LPD-EF: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 247

LPD-EF: Tödlicher Verkehrsunfall auf B 247

Worbis, Landkreis Eichsfeld - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 19.08.2018, 10.50 Uhr, an der Auffahrt der B 247 in Worbis. Der 79-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra beabsichtigte, auf die B 247 in Richtung Teistungen aufzufahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zu einer Kollision mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw Honda. Eine Insassin des Pkw Honda verstarb an der Unfallstelle. Vier weitere Personen erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die B 247 voll gesperrt.

