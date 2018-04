Landespolizeidirektion / LPD-EF: Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang

LPD-EF: Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang

Thüringen - Verkehrsunfall im Landkreis Schmalkalden/Meiningen

Auf der K581 zwischen Kühndorf und der Einmündung zur B19 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Kradfahrer fuhr aus Kühndorf kommend in Richtung B19. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve zu Fall. Dabei wurde die 11-jährige Soziusfahrerin so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten der PI Schmalkalden/Meiningen von einem unabhängigen Gutachter unterstützt, die Staatsanwaltschaft Meiningen wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen

Auf der L1138 bei Gießübel ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer. Eine Gruppe von 3 Kradfahrern befuhr die Landstraße aus Richtung Gießübel kommend. Ein 35 Jahre alter Kradfahrer aus Coburg kam in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem Bus zusammen. Der Kradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des Busses und ein Insasse erlitten einen Schock. Die Beamten der PI Hildburghausen wurden auch hier bei der Unfallaufnahme durch einen unabhängigen Gutachter unterstützt, die Staatsanwaltschaft wurde verständigt. Die Ermittlungen dauern noch an.

OTS: Landespolizeidirektion newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/125951 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_125951.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeidirektion Landeseinsatzzentrale Telefon: 0361 662 1020 E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx