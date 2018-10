Landespolizeidirektion / LPD-EF: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 9

LPD-EF: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 9

Schleiz - Eine 45-jährige Fahrerin einer Sattelzugmaschine befuhr am 06.10.2018, gegen 06:00 Uhr, die BAB 9 in Fahrtrichtung Berlin. Unweit der Anschlussstelle Schleiz kam diese aus noch nicht entgültig geklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf, kippte um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Die Autobahn, in Fahrtrichtung Berlin, ist gegenwärtig voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen laufen.

