Landespolizeidirektion / LPD-EF: Verkehrsunfall in Kahla

LPD-EF: Verkehrsunfall in Kahla

Erfurt - Am Donnerstag, den 20.09.2018, gegen 20.20 Uhr, ereignete sich in Kahla ein schwerer Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf der B88, Höhe Heerweg, zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einem 8-jährigen Jungen. Der 59-jährige PKW-Fahrer fuhr von Orlamünde kommend in Richtung Jena. Das Kind wollte mit seinem Fahrrad die Straße überqueren und wurde durch den PKW erfasst. Der Aufprall war so stark, dass der Junge schwer verletzt wurde und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die Beamten der PI Saale-Holzlandkreis werden bei der Unfallaufnahme durch einen unabhängigen Gutachter unterstützt. Die Staatsanwaltschaft Jena wurde verständigt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern noch an.

OTS: Landespolizeidirektion newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/125951 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_125951.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeidirektion Landeseinsatzzentrale Telefon: 0361 662 700 777 E-Mail: landeseinsatzzentrale.lpd@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx