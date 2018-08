Landespolizeidirektion / LPD-EF: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer

LPD-EF: Verkehrsunfall mit getötetem Kradfahrer

Stadtilm B87 - Am Mittwoch, 29.08.2018 gegen 16:50 Uhr kam es auf der B87 zwischen Stadtilm und Großhettstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Krad. LKW und Krad befuhren hintereinander die B87 aus Richtung Stadtilm. Der 49-jährige LKW-Fahrer beabsichtigte nach links in eine Wendeschleife abzubiegen. Zeitgleich setzte der 65-jährige Kradfahrer zum Überholen an und kollidierte mit dem LKW. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber nach Erfurt in ein Krankenhaus geflogen. Hier erlag er seinen schweren Verletzungen.

