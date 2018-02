Landespolizeidirektion / LPD-EF: Vermisste Mädchen aus Hildburghausen

LPD-EF: Vermisste Mädchen aus Hildburghausen

Hildburghausen - Seit heute Mittag, dem 13.02.2018, werden die 12-jährige Xenia Schreiber aus Sonneberg und die 14-jährige Julie Beetz aus Coburg (Bayern) vermisst. Beide Mädchen befanden sich in einer Tagesklinik in Hildburghausen und sind nach einem Ausgang nicht zurückgekehrt. Sie sind vermutlich in Begleitung einer 16-jährigen Freundin unterwegs.

Zur Beschreibung der Mädchen liegen folgende Informationen vor:

Xenia Schreiber - 150 cm groß - schlank - dunkle, lange Haare, mit grün-blauer Färbung

Julie Beetz - 170 cm groß - schlank - schwarze, lange Haare (vorher blond) - schwarze Jacke - Zahnspange

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben leider erfolglos. Hinweise zum Aufenthalt der Mädchen nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 7780, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

