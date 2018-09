Landespolizeidirektion / LPD-EF: Vermisster Mann aus Neuhaus am Rennweg ...

LPD-EF: Vermisster Mann aus Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg)

Neuhaus am Rennweg - Seit heute Vormittag dem 06.09.2018 gegen 10:00 Uhr wird der 45-jährige Andreas Fischer aus einem Wohnheim in Neuhaus am Rennweg vermisst. Herr Fischer benötigt aufgrund einer Erkrankung dringend medizinische Betreuung.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 175 bis 180 cm groß - schlank - kurze dunkelbraune bis rötliche Haare - Brillenträger

Herr Fischer trug zuletzt folgende Sachen: - blaue Jeanshose - orangefarbenes T-Shirt - schwarz-rote Regenjacke - Umhängetasche

Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675 8750 entgegen, jede andere Dienststelle sowie der Polizeinotruf.

