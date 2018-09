Landespolizeidirektion / LPD-EF: Vermisster Mann aus Neuhaus am Rennweg ...

LPD-EF: Vermisster Mann aus Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) aufgefunden

Neuhaus am Rennweg - Der seit dem 06.09.2018, gegen 10:00 Uhr, aus einem Wohnheim in Neuhaus am Rennweg als vermisst gemeldete 45-Jährige wurde in den frühen Abendstunden wohlbehalten durch eine Polizeistreife in Gebersdorf aufgegriffen und in das Heim zurückverbracht.

