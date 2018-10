Landespolizeidirektion / LPD-EF: Versammlungen am 5. und 6. Oktober 2018 ...

LPD-EF: Versammlungen am 5. und 6. Oktober 2018 in Magdala

Erfurt - Am Freitag und Samstag, dem 5. und 6. Oktober 2018, finden in Magdala und in der Feldflur Richtung Kleinschwabhausen mehrere angemeldete Versammlungen und Aufzüge unterschiedlicher Gruppierungen und Initiativen statt. Um einen sicheren Verlauf der Versammlungen zu gewährleisten, führt die Polizei einen Einsatz durch.

Dazu ist es notwendig, mehrere Straßen ganz oder teilweise für den Fahrzeugverkehr zu sperren und das Parken einzuschränken. Die Ortsverbindungsstraße nach Mellingen (L2161) und die Straße nach Kleinschwabhausen (L1060) werden voll gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Mit Einschränkungen müssen Sie bereits ab Donnerstag rechnen. Die Sperrungen der Straßen beginnen am Freitag um 08:00 Uhr. Am Freitag und Samstag werden am Ortseingang Magdala, aus Richtung Autobahn kommend, polizeiliche Kontrollen durchgeführt. Hier müssen Sie gegebenenfalls mit Zeitverzögerungen rechnen. Anwohner werden gebeten, sich auf die veränderte Situation einzustellen, alternative Fahrstrecken und Parkmöglichkeiten zu wählen und ihren Personalausweis (Meldeadresse) mitzuführen.

Die Polizei bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und garantiert, bei Wegfall der Gründe, die Sperrungen schnellstmöglich wieder aufzuheben.

Für Fragen zu aktuellen Sperrrungen steht Ihnen am Freitag und Samstag das Bürgertelefon der Landespolizeidirektion unter 0361 / 662-1900 zur Verfügung.

Hinweis für Vertreter der Medien:

Sie werden gebeten, über die L 1060 aus Richtung Kleinschwabhausen anzureisen. Nach Legitimierung mittels Presseausweis kann vorgehaltener Parkraum in Anspruch genommen werden. Sachbearbeiter der Pressestelle der Polizei stehen im Einsatzraum als Ansprechpartner zur Verfügung. Der Pressesprecher ist unter 0361 / 662-3020 zu erreichen.

