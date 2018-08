Landespolizeidirektion / LPD-EF: Versammlungslagen am 25. August in ...

LPD-EF: Versammlungslagen am 25. August in Thüringen

Thüringen - Für den heutigen Tag wurden im gesamten Freistaat zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen angemeldet. Schwerpunkte der polizeilichen Arbeit waren die Durchsetzung des Betretungsverbotes und die Abweisung anreisender Teilnehmer zur angemeldeten rechten Versammlung in Mattstedt (Landkreis Weimarer Land) unter dem Motto "Rock gegen Überfremdung III" mit angemeldeten 3.000 Teilnehmern. Zugleich wurden in Erfurt der Demonstrationszug zum Christopher Street Day mit ca. 1.500 Teilnehmern sowie eine Versammlung der Partei "Der III. Weg" mit ca. 50 Teilnehmern durchgeführt.

An den störungsfreien Gegenversammlungen in Mattstedt nahmen ca. 500 Teilnehmer des bürgerlichen Spektrums teil und demonstrierten u. a. bei einem Friedensgebet, einer Fahrradsternfahrt und einer Kundgebung.

Die Thüringer Polizei wurde durch die Polizei Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt unterstützt, darunter Polizeireiterstaffeln aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Am Vortag des Einsatzes wurde die Nutzung des Versammlungsgeländes der rechten Versammlung in Mattstedt aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse von den zuständigen Behörden untersagt und gerichtlich bestätigt. Aus dem Bundesgebiet sowie aus dem Ausland, u.a. Österreich, Schweiz und Tschechien, anreisende Personen der rechten Szene mussten daher weiträumig abgewiesen werden. Durch eine Person der rechten Szene wurde am heutigen Morgen eine Eilversammlung mit Rede- und Musikbeiträgen in Kloster Veßra angemeldet, die als Ersatzanmeldung bewertet werden kann. An dieser nahmen ca. 450 Personen der rechten Szene mit überörtlicher Anreise teil. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten wurden alle darüber hinaus anreisenden Teilnehmer an polizeilichen Kontrollstellen abgewiesen.

An einer Kontrollstelle wurde eine Polizeibeamtin bei einem Wendemanöver eines Fahrzeugführers leicht verletzt.

Die Polizei fertigte 18 Anzeigen (16 wegen Straftaten, 2 wegen Ordnungswirdrigkeiten), u. a. wegen Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und das Waffengesetz. Bei 24 Personen wurde die Identität festgestellt und gegen 63 Personen Platzverweise ausgesprochen.

Der Polizeieinsatz wurde durch das Social Media Team der Thüringer Polizei in den sozialen Netzwerken aktiv mit Beiträgen und Bildern begleitet.

Das polizeiliche Ziel, einen friedlichen und möglichst störungsfreien Verlauf aller angemeldeten Versammlungen und Veranstaltungen zu gewährleisten, sowie die Anreise von Personen der rechten Szene nach Mattstedt zu verhindern, wurde erreicht. Das Einsatzkonzept der Landespolizeidirektion, das auf Deeskalation und Gewaltvermeidung ausrichtet war, ist aufgegangen.

