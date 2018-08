Landespolizeidirektion / LPD-EF: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

LPD-EF: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Meiningen - In einem Mehrfamilienhaus in der Ernestinerstraße 41 brach heute Nachmittag, gegen 14:50 Uhr, ein Wohnungsbrand aus bisher unbekannter Ursache aus. Der 37-Jährige deutsche Wohnungsinhaber der Dachgeschosswohnung und die weiteren zwei Hausbewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Der Einsatz der Feuerwehr dauert derzeit an. Der Brandschaden wird auf mehr als 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen.

