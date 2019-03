Landespolizeidirektion / LPD-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung mit ...

LPD-EF: Zeugenaufruf nach Körperverletzung mit Schwerverletztem in Sömmerda

Sömmerda - In der Nacht von Samstag zu Sonntag ereignete sich gegen ca. 24:00 Uhr am Marktplatz in Sömmerda, konkret hinter der dortigen Kirche, eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann zusammengeschlagen, dabei schwer verletzt wurde und in der weiteren Folge ins Krankenhaus verbracht werden musste. Bei den Tätern soll es sich um vier männliche Personen, im Alter zwischen 25 und 30 Jahren gehandelt haben. Alle Täter trugen dunkle Bekleidung, wobei einer der Täter auffällig groß und schlank war. Die Polizei fahndet derzeit intensiv und sucht dringend Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall selbst bzw. zu den vier Tatverdächtigen machen können. Die Polizei in Sömmerda nimmt unter der Tel.: 03634/3360 Hinweise entgegen.

