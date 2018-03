Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: 25 Verkehrsunfälle im Erfurter ...

LPI-EF: 25 Verkehrsunfälle im Erfurter Süden

Erfurt - Der erneute Wintereinbruch am Freitag und Samstag überraschte wohl viele Verkehrsteilnehmer. 15 Unfälle ereigneten sich auf winterglatter Fahrbahn durch nicht angepasste Geschwindigkeit sowie falsche Fahrzeugausrüstung. An 4 Unfallfahrzeugen mussten die Beamten leider feststellen, dass bereits die Sommerreifen aufgezogen waren. Die Fahrzeugführer erhalten demnächst Bußgeldbescheide zugesandt. Glücklicherweise kamen bei der Vielzahl von Unfällen 3 Fahrzeuginsassen mit leichten Verletzungen davon. Ein Großteil der Fahrzeuge musst nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Ein Kia-Fahrer unterbrach den Vormittagsausflug einer Wildschweinrotte am Freitag gegen 10:00 Uhr, als die Tiere am Haarberg die Straße überquerten. Der 70-jährige Fahrer konnte noch abbremsen, kollidierte aber trotzdem mit dem Borstentier. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden, die wilde Sau verschwand im Klosterholz.

Insgesamt verzeichnete der Inspektionsdienst Erfurt-Süd an beiden Tagen 25 Verkehrsunfälle mit einem Sachschaden von ca. 55.000 Euro .

