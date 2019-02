Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: 36-jähriger Dieb stellt sich ...

LPI-EF: 36-jähriger Dieb stellt sich der Polizei

Erfurt - Am 18.02.2019 fahndete die Erfurter Polizei öffentlich nach einem unbekannten Mann, der am 01.10.2018 in einer Commerzbankfiliale am Juri-Gagarin-Ring einem 42-Jährigen die Geldbörse gestohlen haben soll. Nicht einmal drei Stunden nach der Veröffentlichung des Bildes erschien ein 36-jähriger Mann bei der Erfurter Polizei und stellte sich. Eine Freundin der Familie hatte ihn im Internet wiedererkannt und auf die Fahndung hingewiesen. Der Mann trat daraufhin den Weg zur Polizei an und zeigte sich geständig. (JN)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx