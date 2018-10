Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Ablenkung endet am Baum

LPI-EF: Ablenkung endet am Baum

Erfurt - Ein 20jähriger Opel- Fahrer befuhr am 13.10.2018 gegen 09:45 Uhr die Straße Am Herrenberg stadtauswärts. Kurz vor dem Parkplatz Haarberg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und an einem Baum zum Stehen. Seine 19jährige Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache gab der Kraftfahrer an, dass er etwas suchte und daher die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. An diesem entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf 3.000,-EUR beziffert wird. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es für ca. 30 Minuten zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Gegen den Fahranfänger wurde eine Strafanzeige aufgrund Fahrlässiger Körperverletzung erstattet.(MF)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -