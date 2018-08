Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Äpfel werden 89-jährigen ...

LPI-EF: Äpfel werden 89-jährigen Rentnerin zum Verhängnis

Erfurt - Polizeibeamte wurden heute Vormittag bei einer Streifenfahrt am Erfurter Herrenberg auf einen Elektrorollstuhl aufmerksam. Dieser stand ohne Fahrer mitten auf dem Fußweg. Der Schlüssel steckte noch. Als der Verkehrslärm weniger wurde, hörten sie ganz leise Hilferufe von der anderen Straßenseite. Mitten im hohen Gras lag eine 89-jährige Rentnerin. Sie war beim Apfelpflücken in ein Loch getreten und dabei gestürzt. Fast eine Stunde muss die Rentnerin dort gelegen und um Hilfe gerufen haben. Durch den lauten Straßenlärm hatte sie aber keiner gehört. Mit Verdacht auf Knochenbruch wurde die Frau in ein Klinikum gebracht. (CD)

