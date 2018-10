Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Aggressiver Ladendieb in Haft - ...

LPI-EF: Aggressiver Ladendieb in Haft - Erfurt, 20.10.2018

Erfurt - Nachdem ein 21-Jähriger libyscher Staatsangehöriger in den Nachmittagsstunden des 20.10.2018 nach einem Ladendiebstahl in der Erfurter Innenstadt durch einen Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt wurde, wollte dieser dem Spielverderber an den Kragen und mit der zuvor gestohlenen Bekleidung fliehen. Durch beherztes Eingreifen konnte der Dieb bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden. Gegen den Ladendieb wurde Haftbefehl erlassen und anschließend einer Thüringer Justizvollzuganstalt zugeführt. (RH)

