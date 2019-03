Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Akku aus E-Bike entwendet

LPI-EF: Akku aus E-Bike entwendet

Erfurt - Am Samstag wurde durch einen unbekannten Täter aus einem E-Bike der Akku herausgebrochen. Es entstand hierbei Sachschaden. Das Fahrrad wurde nur für 45 min durch den Eigentümer vor einem Geschäft am Anger 81 in Erfurt abgestellt. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es derzeit nicht. Mögliche Zeugen zu dem Sachverhalt wenden sich bitte unter Angabe der Kennnummer 05-060175 an den Inspektionsdienst Nord.

