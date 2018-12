Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkohol am Steuer

LPI-EF: Alkohol am Steuer

Erfurt - Reichlich Alkohol muss ein 32-jähriger Autofahrer am Sonnabend zu sich genommen haben, bevor er am Juri-Gagarin-Ring angehalten wurde. Kurz vor 05:00 Uhr stoppten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd den Renault bei einer Verkehrskontrolle. Der Test mit dem Alkoholmessgerät zeigte über 2,2 Promille an. Der Autofahrer musste mit auf die Polizeidienststelle kommen. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Bereits drei Stunden zuvor hatten Polizeibeamte einen 36-jährigen Autofahrer erwischt, bei dem der Alkoholtest über 1,8 Promille anzeigte. Sie hielten den Dacia auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rosa-Luxemburg-Straße an. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Seine Autoschlüssel wurden sichergestellt und gegen ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (CD)

