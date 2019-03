Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkohol am Steuer - Erfurt

LPI-EF: Alkohol am Steuer - Erfurt

Erfurt - Unter Alkoholeinfluss standen am frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeugführer, die von der Polizei im Stadtgebiet von Erfurt angehalten wurden. Zunächst wurde gegen 06:00 Uhr ein 30-jähriger Transporter-Fahrer auf der Thälmannstraße gestoppt, der über 1,6 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Etwa eine Stunde später hielten Beamte auf der Straße Zum Güterbahnhof eine 34-jährige VW-Golffahrerin an. Auch bei ihr wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Wert lag bei über 1,5 Promille an. Die Führerscheine wurden sichergestellt, eine Blutentnahme veranlasst. Beide erhielten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (CD)

