Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkoholisierte Gewalttäter ...

LPI-EF: Alkoholisierte Gewalttäter provozieren mehrere Polizeieinsätze

Erfurt - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Erfurter Innenstadt zu diversen Körperverletzungshandlungen mit mehreren Verletzten. Ein Streit zwischen zwei männlichen Personen mündete am Fischmarkt darin, dass der polizeibekannte und alkoholisierte 16-jährige Täter seinem Opfer mehrfach in das Gesicht schlug. Ernsthafte Verletzungen trug der Geschädigte glücklicherweise nicht davon. Kurze Zeit später kam es am Anger zur Auseinandersetzung zwischen insgesamt zehn Personen. Im Verlauf schlug ein unbekannter Täter dem 21-jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn.

Am Willy-Brandt-Platz provozierten sich gegen 01:50 Uhr etwa zwanzig Personen gegenseitig. Resultat der anschließenden Schlägerei waren zwei verletzte Männer. Die Erfurter Polizei schritt mit einer Vielzahl von Beamten ein und trennte die rivalisierenden Gruppen. Gegen 03:15 Uhr wurde die Polizei Erfurt-Nord erneut zum Anger gerufen. Ein 28-jähriger und stark alkoholisierter Gast eines Restaurants verhielt sich gegenüber den Mitarbeitern aggressiv und beleidigend. Drei couragierte Männer versuchten den Störenfried zu beruhigen und die Mitarbeiter zu schützen. Leider hatte sich einer von ihnen nicht unter Kontrolle und verletzte den Gast mit einem Faustschlag im Gesicht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (CP)

