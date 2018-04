Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkoholisierte Radfahrerin ...

LPI-EF: Alkoholisierte Radfahrerin flüchtete vor Polizei

Erfurt - In den frühen Samstagmorgenstunden beabsichtigten Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Süd eine Radfahrerin in der Krämpfervorstadt zu kontrollieren. Diese versuchte jedoch zu flüchten. Nach kurzer, erfolgreicher Nacheile konnte der Grund hierfür auch festgestellt werden: 1,74 Promille zeigte der durchgeführte Alkoholtest bei der 26 Jahre alten Frau. Eine Blutentnahme sowie Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr hatte dies zur Folge. (AS)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx