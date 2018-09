Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkoholisierter Fahrzeugführer ...

LPI-EF: Alkoholisierter Fahrzeugführer verletzt sich schwer

Erfurt - 1,39 Promille Atemalkohol waren die Ursache eines schweren Verkehrsunfalls auf der Landstraße zwischen Kleinmölsen und Udestedt am Samstagabend, gegen 19:20 Uhr im Landkreis Sömmerda. Ein 29-jähriger Fahrer eines Toyota kam in einer leichten Linkskurve nach rechts auf die Fahrbahnbankette. Um nicht in den Straßengraben zu fahren, lenkte er gegen, überquerte beide Fahrspuren und fuhr weiter in eine Böschung. Hier kollidierte er schließlich mit zwei Bäumen, wobei der Toyota sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei wurde der 29-Jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt. Da die zuständige Polizeiinspektion Sömmerda mit anderen Einsätzen gebunden war, wurde der Unfall aushilfsweise durch den Inspektionsdienst Süd der Erfurter Polizei aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 29-Jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,39 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung von Alkohol und möglicherweise auch Drogen im Blut durchgeführt. Zudem ergaben sich Hinweise, der 29-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Aufgrund der Bergungsarbeiten an der Unfallstelle kam es in der Zeit 19:30 bis 22:00 Uhr zu kleineren Verkehrsbehinderungen auf der L 1056 (PH).

