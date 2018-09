Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Alkoholkontrollen mit zwei ...

LPI-EF: Alkoholkontrollen mit zwei Feststellungen

Erfurt - Am Freitagabend führten Besmte des inspektionsdienstes Nord im Anschluss an das Erfurter Oktoberfest Alkoholkontrollen im Nahbereich des Domplatzes durch. Gleich die erste Kontrolle führte zur Feststellung eines alkoholisierten Fahrzeugführers mit 0,74 Promille. Zeitgleich mit der Anhaltung des zuvor genannten Fahrzeuges fuhr fast das nachfolgende Fahrzeug auf seinen Vordermann auf. Dieser wurde dann ebenfalls kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,0 Promille. Der Letztgenannte in anscheinend unbelehrbar. Er wurde zum dritten Mal als Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt. Die nun folgende Strafe wird sehr empfindlich ausfallen. (DW)

