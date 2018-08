Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Anhänger rollte gegen Auto

LPI-EF: Anhänger rollte gegen Auto

Erfurt - Ein mit Steinen beladener Anhänger ist am Montagvormittag in Erfurt ins Rollen gekommen. Er war am Annaberger Weg abgestellt und sollte abgeladen werden. Um den Anhänger wegrücken zu können, löste ein 52-Jähriger die Bremse an der Deichsel. Die Straße hatte aber 14 Prozent Gefälle, so dass der Anhänger losrollte. Der Mann versuchte den Anhänger zu stoppen, stürzte aber dabei und wurde leicht verletzt. Nach etwa 20 Metern kam der Anhänger zum Stehen. Dabei wurde ein parkender Ford beschädigt. Am Auto entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. (CD)

