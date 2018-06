Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Auf Quad ohne Fahrerlaubnis vor ...

LPI-EF: Auf Quad ohne Fahrerlaubnis vor der Polizei geflüchtet

Alperstedt - Am 09.06.18, gegen 02:00 Uhr flüchtete vor Beamten der PI Sömmerda bei einer Verkehrskontrolle in Alperstedt ein Quadfahrer. Nach Verfolgung konnte der Quadfahrer in Stotternheim gestoppt werden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und es bestand der Verdacht, das er unter Alkohol- und Drogeneinfluss steht. Eine Blutentnahme wurde daher durchgeführt. Außerdem war das Quad nicht zugelassen. Der Sozius des Quadfahrers führte eine geringe Menge Marihuana bei sich. Da der Quadfahrer bei der Flucht vor der Polizei verkehrsgefährdend fuhr, Fahrzeuge mussten bremsen und Fußgänger einer nahen Musikveranstaltung zur Seite springen, ergeht der Hinweis, dass sich Zeugen die hierzu Angaben machen können, bei der PI Sömmerda unter Angabe der Nummer 09-006624 melden sollen. Den Quadfahrer erwarten Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mitfahrer muss sich wegen Drogenbesitz verantworten.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx