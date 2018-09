Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Aufgebrochener Zigarettenautomat

LPI-EF: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Landkreis Sömmerda - In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter in der Ortschaft Büchel zu. In der Dorfstraße hatten sie es auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Nachdem die Täter den Automaten gewaltsam geöffnet hatten, entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge Zigarettenschachteln. Der verursachte Schaden kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden. (JN)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx