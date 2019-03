Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Auto gebrannt

LPI-EF: Auto gebrannt

Landkreis Sömmerda - Am Dienstag brannte in den frühen Morgenstunden in Straußfurt ein Pkw. Ein Zeuge entdeckte den in Flammen stehenden VW Polo vor einem Garagenkomplex und informierte die Rettungsleitstelle. Durch die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Sie geht davon aus, dass der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Da es sich um älteres, nicht mehr zugelassenes Auto handelt, fällt der entstandene Sachschaden mit 300 Euro aus. (JS)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx