Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Autofahrer mit Haftbefehl ...

LPI-EF: Autofahrer mit Haftbefehl angehalten

Sömmerda - Den richtigen Spürsinn hatten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda am Donnerstag bei der Kontrolle eines Autofahrers. Sie hielten den 38-Jährigen am Mittag auf der Mainzer Straße an. Der Mann besaß keinen Führerschein und hatte laut Drogenvortest ein positives Ergebnis. Bei seiner Durchsuchung wurden die Polizisten fündig und stellten ein Tütchen mit Cannabis sicher. Gegen den Mann lag auch ein Haftbefehl vor, den er allerdings durch die Bezahlung der Strafe von sich abwenden konnte. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Drogen stellten die Beamten sicher und erstatteten gegen den Autofahrer mehrere Anzeigen. (CD)

