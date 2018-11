Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Autoscheibe zerstört

LPI-EF: Autoscheibe zerstört

Landkreis Sömmerda - Eine böse Überraschung erlebte am Dienstag ein Mann in Udestedt. Er wollte sich mit seinem Auto auf den Weg zur Nachtschicht machen. Als er am Nachmittag zu seinem geparkten Auto kam, musste er feststellen, dass die Heckscheibe des Alfa Romeos eingeschlagen war. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. (CD)

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx