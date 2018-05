Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Bei Flucht vor der Polizei im ...

LPI-EF: Bei Flucht vor der Polizei im Graben gelandet

Erfurt - Polizeibeamte der PI Sömmerda beabsichtigten am Freitagabend in Leubingen einen Suzukifahrer zu kontrollieren. Dieser ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete in Richtung Scherndorf. Auf der dortigen Landstraße kam der Suzuki aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Im Fahrzeug befanden sich der männliche Fahrer und seine weibliche Beifahrerin. Beide Personen versuchten anschließend zu flüchten, konnten durch die Beamten jedoch daran gehindert werden. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellte sich heraus, dass der Suzukifahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei der Beifahrerin konnte zudem eine geringe Menge Cannabis aufgefunden werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 4000,- EUR. Gegen beide Personen richten sich entsprechende Ermittlungsverfahren.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx