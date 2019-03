Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Bei Verkehrskontrollen ...

LPI-EF: Bei Verkehrskontrollen Alkoholsünder ertappt

Sömmerda - Beamte der Polizei Sömmerda führten am Sonnabendabend in Sömmerda in der Kölledaer Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurde ein 38 Jahre alter Mann am Steuer seines Pkw festgestellt, welcher unter Alkoholeinfluss fuhr. Ein Test ergab 0,84 Promille. Gleich darauf versuchte ein 64jähriger die Kontrollstelle mit seinem Fahrrad zu passieren. Die Polizisten hielten ihn an, da er auffällig in Schlangenlinien fuhr. Ein Atemtest ergab bei ihm 1,24 Promille. Da er eine unsichere Fahrweise aufwies, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Personen erwartet nun eine Anzeige.

