Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Betrüger geben sich als ...

LPI-EF: Betrüger geben sich als Polizisten am Telefon aus

Erfurt - Gleich zweimal versuchten Betrüger ihr Glück am gestrigen Tag bei einer 50-Jährigen und einem 84-Jährigen aus Erfurt. In beiden Fällen rief eine weibliche Person an und gab sich als Erfurter Kriminalbeamtin aus. Die Angerufenen wurden über ihre Vermögenswerte ausgefragt. Hintergrund war ein vermeintlich gefasster Dieb. Ermittlungen hätten ergeben, dass die jeweilige Wohnung betroffen sei. In beiden Fällen entstand kein finanzieller Schaden. Die Betroffenen wurden von einer Erfurter Nummer angerufen. Aus aktuellem Anlass weist die Polizei noch einmal darauf hin, keine personenbezogenen Daten oder Auskünfte über Vermögenswerte telefonisch an Unbekannte preiszugeben. (JN)

