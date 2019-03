Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Betrunkener Radfahrer Ohne ...

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Sömmerda - Am 29.03.2019 wurde um 23:50 Uhr ein 29 jähriger Fahrradfahrer in Sömmerda, Kölledaer Straße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei ihm ein Atemalkoholwert von 2,42 Promille. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt und eine Blutprobe entnommen.

Am Samstagnachmittag um 14:20 Uhr fiel einer Streife in Sömmerda, in der Käthe-Kollwitz-Straße ein Leichtkraftrad (125 ccm) auf, welches ohne amtliches Kennzeichen unterwegs war. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37 jährige Fahrzeugführer das Kraftrad nicht zugelassen und versichert hatte. Nach der Prüfung seiner Fahrerlaubnis stellte sich heraus, dass er für diese Kraftradklasse keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechende Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden gefertigt.

