Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Betrunkener Randalierer ...

LPI-EF: Betrunkener Randalierer gestellt - Erfurt, 24.03.2018

Erfurt - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 06:15 Uhr im Bereich des Domplatzes zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein 39-Jähriger schlug hier mehrfach gegen die Außenspiegel eines LKW, wodurch dieser stark beschädigt wurde. Der Nutzer des LKW belieferte gerade ein Warengeschäft. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der stark alkoholisierte Täter festgehalten werden. Es stellte sich heraus, dass er kurz zuvor noch in einer Bar der Erfurter Innenstadt das letzte Getränk zu sich nahm. Neben dem Kater droht ihm nun ein Strafverfahren. (RH)

