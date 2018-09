Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Brand einer Scheune

LPI-EF: Brand einer Scheune

Erfurt - Eine große Scheune hat heute in Kerspleben gebrannt. Um 01:00 Uhr stellten Zeugen das Feuer fest und alarmierten die Rettungsleitstelle. Die Scheune stand innerhalb kürzester Zeit voll in Flammen. Trotz Einsatz der Feuerwehr konnte die Scheune vor dem Abbrennen nicht bewahrt werden. Das in der Scheune gelagerte Holz und Stroh sowie die landwirtschaftlichen Geräte wurden dabei völlig zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine Brandstiftung nicht aus. (CD)

