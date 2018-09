Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Brand in Lagerhalle

LPI-EF: Brand in Lagerhalle

Erfurt - Heute wurde kurz vor 16:00 Uhr der Polizei über die Rettungsleitstelle ein Brand in der Ladestraße mitgeteilt. Zeugen hatten die sehr starke Rauchentwicklung wahrgenommen. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz. Der Brand ist in einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Autoverwertung ausgebrochen. Derzeit ist die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch eine Drehleiter ist im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen brennen unter anderen auch Reifen in der Halle. Die Polizei sperrte vorsorglich die Zufahrtstraßen zur Ladestraße ab. Es besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (CD)

