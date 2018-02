Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Brand in Tiefgarage

LPI-EF: Brand in Tiefgarage

Erfurt-Marbach - Zu einem Brand in einer Tiefgarage in der Bergener Straße in Erfurt mussten gestern Abend, gegen 22:00 Uhr, die Polizei und Feuerwehr ausrücken. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten zwei Mopeds in Brand, welche in der Tiefgarage geparkt waren. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, wodurch die Löscharbeiten der Feuerwehr erschwert wurden. Durch das Feuer wurden die zwei Mopeds vollständig zerstört. Weiterhin wurden ein Pkw Mazda, sowie Wand und Decke der Tiefgarage beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Erfurter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (JN)

