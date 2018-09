Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Brand verursacht

LPI-EF: Brand verursacht

Weißensee - Am Freitag nachmittag wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, als am Ortseingang Weißensee mehrere kleine Teilflächen des an die B86 angrenzenden Feldes brannten. Da die Flächen von insgesamt ca. 200 m² bereits abgewirtschaftet waren und die Feuerwehr das Feuer schnell im Griff hatte, hielt sich der materielle Schaden für die Betreiber in Grenzen. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Verursacher ermittelt werden. Bei einem älteren Ackerschlepper entstand an der Esse Funkenflug, welcher das trockene Gras entzündete. Der Fahrer konnte im Anschluss angetroffen und zur Sache befragt werden.

