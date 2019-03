Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Brandalarm im Parkhaus Forum 1 ...

LPI-EF: Brandalarm im Parkhaus Forum 1 in Erfurt

Erfurt - Am 09.03.2019 kam es zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz im Parkhaus Forum 1 am Juri-Gagarin-Ring in Erfurt. Aufgrund eines technischen Defektes drang Rauch aus dem Motorraum eines älteren, in der Tiefgarage abgestellten, Fahrzeugs. Die Situation konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. In dem Fahrzeug befand sich noch ein Hund, welcher durch den Vorfall aber nicht verletzt wurde. (TG)

