Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Briefkasten in die Luft ...

LPI-EF: Briefkasten in die Luft gesprengt - 2.000 Euro Sachschaden

Sömmerda - Einen schlechten Streich erlaubte sich Montagnachmittag ein unbekannter Täter in der Hugo-Schmidt-Straße von Sömmerda. Mit einem Knallkörper sprengte er einen Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus in die Luft. Durch die Explosion wurde neben dem Briefkasten auch die Hauseingangstür des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (JN)

