Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Die Polizei bittet um Mithilfe ...

LPI-EF: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach gestohlenen Gemälden

Sömmerda - Am Freitag, dem 21.09.2018, schlug ein besonders dreister Dieb in einem Ärztehaus in der Franz-Mehring-Straße von Sömmerda zu. In der Zeit von 12:15 Uhr bis 12:35 Uhr entwendete er aus dem Flur des Gebäudes gleich fünf Gemälde einer Künstlerin, welche die Werke dort ausgestellt hatte. Die Bilder, welche mit Temperafarben angefertigt wurden, haben eine Größe von 40 x 40 bis 80 x 80 cm. Die Bilder haben jeweils einen Wert von 150 bis 500 Euro. Wer hat zur besagten Tatzeit den Dieb bei seiner Tathandlung beobachtet? Wo wurden möglicherweise die abgebildeten Werke zum Kauf angeboten? Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda (03634/336-0) entgegen. (JN)

