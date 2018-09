Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebesbande durch aufmerksamen ...

LPI-EF: Diebesbande durch aufmerksamen Anwohner überführt

Erfurt - Eine Diebesbande von drei jungen Männern, im Alter von 16 bis 20 Jahren, beabsichtige sich in der vergangenen Nacht, mit Alkohol und Zigaretten kostenlos für das Wochenende einzudecken. Dabei hatten sie es auf einen Supermarkt im Erfurter Süden abgesehen. Während zwei von ihnen Schmiere standen, kletterte der Dritte auf das Dach und gelangte so in den Markt. Dabei löste er den Alarm aus. Die zwei jungen Männer vor dem Geschäft ergriffen die Flucht, wurden aber durch einen Anwohner beobachtet. Ein weiterer Zeuge verfolgte die beiden mit einem Rad, bis die Polizei eintraf. Kurze Zeit später konnte auch der Dritte im Bunde gestellt werden. Sie haben sich nun wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu verantworten. (JN)

