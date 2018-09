Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl aus Gartenhaus

LPI-EF: Diebstahl aus Gartenhaus

Erfurt - In der Zeit von Dienstagmittag bis Samstagabend wurde in eine Gartenlaube der Kleingartenanlage am Petersberg in Erfurt eingebrochen. Zunächst überstieg der unbekannte Täter die ca. 1,80 m hohen Tore der Gartenanlage und brach dann gewaltsam das Gartentor zur Parzelle auf. Anschließend wurde die Tür der Gartenlaube aufgehebelt und aus dieser verschiedenes Beutegut entwendet. Darunter befanden sich eine Kettensäge, ein Winkelschleifer, eine Lampe und verschiedene Flaschen Alkohol. Der Wert der Gegenstände beträgt etwa 350 EUR.(TL)

