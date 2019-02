Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl aus Keller

LPI-EF: Diebstahl aus Keller

Sömmerda - Am 22.02.2019 in der Zeit von 04:00 Uhr - 16:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Kellerbereich des Wohnhauses in Sömmerda, Basedowstraße 9. Anschließend wurden drei Keller aufgebrochen und aus einem ein E-Bike im Wert von ca. 2300 Euro entwendet. Insgesamt wurde ein Sachschaden von ca. 200 Euro verursacht.

