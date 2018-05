Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Diebstahl aus Wohnmobil

LPI-EF: Diebstahl aus Wohnmobil

Sömmerda - Am 19.05.2018 um 20:15 Uhr parkte eine Ehepaar aus Zwickau ihr Wohnmobil in Sömmerda in der Riethtorstraße und begaben sich zum Wasser, welches ca. 50m entfernt ist. Als das Ehepaar gegen 20:35 Uhr wieder zum Wohnmobil kamen, stellten sie fest, dass aus einem Fach auf der Beifahrerseite die Geldbörse mit Führerschein, Krankenkarte, Personalausweis, andere Karten und 150 Euro Bargeld entwendet wurden. Offensichtlich wurde vergessen das Wohnmobil zu verschließen, da keinerlei Beschädigungen und den Türen vorhanden sind.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx